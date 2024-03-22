Армия РФ нанесла массированный удар по Украине: перехвачены 55 "шахедов" и 37 ракет

В ночь на 22 марта 2024 года армия РФ нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Были применены около 90 ракет и более 60 БПЛА-камикадзе.

По данным генштаба ВСУ, российскими военными были запущены 63 БПЛА Shahed-136/131, 12 баллистических ракет "Искандер-М", 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять авиационных ракет Х-22; семь аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", две авиационные ракеты Х-59, 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Украинские ПВО заявляют, что сбили 55 "шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.

Судя по имеющимся данным, в результате российской атаки есть убитые и раненые. Информация о числе жертв уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора". Президент добавил, что необходимые службы уже работают во всех городах, пострадавших от вражеской атаки и "никто останется без помощи". "Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винничина, Франковщина – везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", – сообщил он. Вместе с тем, Зеленский отметил, что "у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству". "У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы", – подчеркнул он.