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Мир

Госдепартамент США предостерег американцев от посещения Израиля и Газы

США
время публикации: 22 марта 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 20:08
Госдепартамент США предостерег американцев от посещения Израиля и Газы
AP Photo/Charles Dharapak, File

Государственный департамент США предостерег американцев от поездок в Израиль, в частности – в Иудею и Самарию, а также в сектор Газы в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и проведением "масштабных демонстраций" против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Посольство США в Иерусалиме также предупредило о возобновлении ракетных обстрелов и вторжении беспилотников, которые "могут быть внезапными". Среди прочего, американцам рекомендуется "избегать любых крупных собраний и демонстраций, быть бдительными и выяснять, где расположено ближайшее убежище".

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