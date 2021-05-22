1000 мусульманских работников Apple требуют от Тима Кука "признать страдания палестинцев"

Около 1000 работников корпорации Apple мусульманского вероисповедания направили главе корпорации Тиму Куку письмо с требованием "признать страдания палестинского народа от незаконной оккупации".

"Мы разочарованы тем, что люди, занимающие влиятельные посты, снова предпочли промолчать или опубликовать нейтральные заявления относительно двух сторон конфликта, не имеющие никакой эффективности", - говорится в заявлении.

Подписанты утверждают, что корпорация никогда не проявляла солидарности с мусульманскими работниками и не поддерживала мусульманские цели.

Напомним, что ранее 250 еврейских работников Google, объединившихся в группе Jewish Diaspora in Tech, подписали обращение к генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи с просьбой усилить кампанию в поддержку палестинцев и осудить действия Израиля в секторе Газы.

Активисты этой группы призывают Пичаи выступить с заявлением, осуждающим удары ЦАХАЛа по целям в Газе, включая "прямое признание вреда, нанесенного палестинцам израильскими военными и бандитским насилием".

Обращение от группы Jewish Diaspora in Tech было опубликовано в ответ на действия произраильской группы Jewish ERG из числа работников Google.