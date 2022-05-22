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Мединский: переговоры между Россией и Украиной заморожены Киевом

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Мединский: переговоры между Россией и Украиной заморожены Киевом
Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, инициатива их замораживания исходит из Киева.

Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - цитирует Мединского ТАСС.

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Мединский также говорил о том, что Россия не против проведения переговоров на уровне президентов. При этом добавив: "Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка". Из его пояснений следует, что все документы должны быть готовы до встречи, чтобы президенты могли их подписать.

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Мединский также сообщил, что месяц назад России передала украинской стороне проект договора, "в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован". Россия надеялась продвинуться дальше, но по словам Мединского, "с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет".

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