Минобороны РФ заявило об атаке ВСУ на Москву и перехвате 105 БПЛА

Ночью и рано утром 22 мая над территорией РФ были перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявляет минобороны России.

Больше всего беспилотников перехватили над территорией Московского региона - 35. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир приостанавливали работу в связи с атакой.

Перехваты также осуществлялись над территорией Орловской, Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Смоленской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке дронов на территорию региона, пострадали два мирных жителя. По его словам, повреждена гражданская инфраструктура.

Сообщается также, что украинский дрон атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице.