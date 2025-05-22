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Мир

Университет Юты подписал договор о сотрудничестве с университетом Ариэля

Университеты
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:47
Университет Юты подписал договор о сотрудничестве с университетом Ариэля
Wikipedia.org. Фото: Ben P L

Университет Юты стал первым американским вузом, подписавшим договор о сотрудничестве с университетом Ариэля, расположенным в Иудее и Самарии.

В рамках договора вузы будут продвигать сотрудничество в академической, научной и культурной сферах, включая совместные исследовательские инициативы, программы обмена студентами и преподавателями, обмен учебными материалами и проведение совместных симпозиумов и конференций.

Ключевую роль в подписании соглашения сыграл консул Израиля в Лос-Анджелесе Исраэль Бахар.

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