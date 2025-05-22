Данон: в результате теракта в Вашингтоне пострадали сотрудники посольства Израиля

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что в результате теракта около Еврейского музея в Вашингтоне пострадали сотрудники посольства Израиля.

"Стрельба, приведшая к гибели людей, произошедшая около места проведения мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне (округ Колумбия), в результате которой пострадали сотрудники посольства Израиля, является подлым актом антисемитского терроризма", – заявил он.

"Нанесение вреда дипломатам и еврейской общине является пересечением красной черты. Мы уверены, что власти США примут решительные меры в отношении лиц, ответственных за этот преступный акт. Израиль продолжит действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей – во всем мире", – сказал Данон.

Вечером 21 мая было совершено вооруженное нападение около Еврейского музея в Вашингтоне, где проходило мероприятие, организованное Американским еврейским комитетом (AJC). Убиты мужчина и женщина, передает сайт NBC4 Washington.

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия.

Судя по всему, это теракт. К расследованию привлечено ФБР.

Информация уточняется.

Власти округа Колумбия недавно объявили о выделении грантов в размере полумиллиона долларов местным некоммерческим организациям для компенсации расходов на безопасность. Одним из получателей стал Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum, заявлявший о серьезных опасениях по поводу безопасности, не только потому, что они еврейская организация, но и из-за новой выставки, посвященной ЛГБТК-сообществу.