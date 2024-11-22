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Умер Артур Фроммер, "блуждающий еврей", создавший империю путеводителей для среднего класса

время публикации: 22 ноября 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 19:48
Артур Фроммер с дочерью Полин
AP Photo/Peter Morgan

В США в возрасте 95 лет умер Артур Фроммер, "блуждающий еврей", создавший собственную империю путеводителей для представителей среднего класса, сообщает JTA.

Написав и самостоятельно издав в 1957 году путеводитель "Европа за 5 долларов в день", Фроммер объявил путешествия доступными для всех, а не только для богатых. За 60 лет деятельности компания Фроммера выпустила на рынок путеводителей около 350 названий, книги были проданы тиражом более 75 миллионов экземпляров.

Сегодня бренд продолжает существовать, выпуская книги и подкасты для любителей путешествий "эконом-класса".

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