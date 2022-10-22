adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
20 - 26°
Эйлат:
21 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.560 ₪ 3.480 ₪
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
20 - 26°
Эйлат:
21 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Удар по критической инфраструктуре Украины. Без света остались более 1 млн абонентов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Из-за удара, нанесенного армией РФ по территории Украины, без света остались более 1 млн абонентов
    AP Photo/Emilio Morenatti

    В ночь на 22 октября и в субботу утром армия РФ наносила удары по нескольким областям Украины, в том числе – Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Ровенской, Одесской, Днепропетровской и Винницкой.

    Целью российских военных снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

    Компания "Укрэнерго" сообщила, что последствия сегодняшнего массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре "сопоставимы или даже могут превышать последствия атаки 10-12 октября".

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    По заявлению заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате ракетных ударов, в Хмельницкой области без электроэнергии остались 672000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102000, в Черкасской – 242000, в Ровенской – 174790.

    Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что для удара армия РФ задействовала, по меньшей мере, 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. По данным ВСУ, было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, было осуществлено 16 пусков ракет "Калибр" с кораблей, находящихся в акватории Черного моря.

    ВСУ утверждает, что украинская авиация, зенитные и ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы уничтожили 18 крылатых ракет, в том числе 13 - Х-101/Х-555 и 5 "Калибров".

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что по Киеву было выпущено пять ракет, но их удалось сбить системе противовоздушной обороны. "Все пять ракет, которые летели на Киев в первом залпе, сбиты", – сказал Арестович.

    Кроме того, оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило, что удар по Черкасской области был осуществлен при помощи дронов. Спасательные службы продолжают тушение пожара.

    Украинские ПВО также уничтожили 10 российских беспилотников над Николаевской областью и еще один – над Кировоградской.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Сообщается также, что из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов.

    Кроме того, власти Одессы сообщили, что в результате ракетных ударов в регионе есть трое раненых. По данным местных электросетей, из-за отсутствия электричества в городе примерно на 35 минут остановилось движение трамваев. Сейчас оно восстановлено. "Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", – сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

    Ранее сообщалось, что после ракетных ударов без электричества остался город Хмельницкий; прогремели взрывы в Ровно, где также начались проблемы с энергообеспечением.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    После ударов свет пропал в Луцке, там исчезло электричество. "Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели", – написал луцкий мэр Игорь Полищук.

    Отметим, что ранее Совет Безопасности ООН заявил, что "российские войска с "безжалостностью" наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, "подрывая способность гражданского населения пережить холодные зимние температуры".

    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Октября 2022
    ВСУ: армия РФ нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Октября 2022
    Армия РФ нанесла массированный удар по нескольким областям Украины
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:10 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Абу-Даби. Израильтянка Гили Шарир завоевала бронзовую медаль
    16:35 Теракт в Иерусалиме: 20-летний израильтянин тяжело ранен, террорист нейтрализован
    15:34 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 241-й день войны
    14:58 В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека
    14:31 Удар по критической инфраструктуре Украины. Без света остались более 1 млн абонентов
    13:32 Попытка автомобильного теракта на КПП "Рейхан"; водитель-палестинец получил травму
    12:24 В возрасте 49 лет умер журналист и режиссер-документалист Леонид Канфер
    11:47 Плавание. Этап Кубка мира в Берлине. Анастасия Горбенко завоевала бронзу
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5