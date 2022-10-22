Удар по критической инфраструктуре Украины. Без света остались более 1 млн абонентов

В ночь на 22 октября и в субботу утром армия РФ наносила удары по нескольким областям Украины, в том числе – Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Ровенской, Одесской, Днепропетровской и Винницкой.

Целью российских военных снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Компания "Укрэнерго" сообщила, что последствия сегодняшнего массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре "сопоставимы или даже могут превышать последствия атаки 10-12 октября".

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По заявлению заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате ракетных ударов, в Хмельницкой области без электроэнергии остались 672000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102000, в Черкасской – 242000, в Ровенской – 174790.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что для удара армия РФ задействовала, по меньшей мере, 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. По данным ВСУ, было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, было осуществлено 16 пусков ракет "Калибр" с кораблей, находящихся в акватории Черного моря.

ВСУ утверждает, что украинская авиация, зенитные и ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы уничтожили 18 крылатых ракет, в том числе 13 - Х-101/Х-555 и 5 "Калибров".

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что по Киеву было выпущено пять ракет, но их удалось сбить системе противовоздушной обороны. "Все пять ракет, которые летели на Киев в первом залпе, сбиты", – сказал Арестович.

Кроме того, оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило, что удар по Черкасской области был осуществлен при помощи дронов. Спасательные службы продолжают тушение пожара.

Украинские ПВО также уничтожили 10 российских беспилотников над Николаевской областью и еще один – над Кировоградской.

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Сообщается также, что из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов.

Кроме того, власти Одессы сообщили, что в результате ракетных ударов в регионе есть трое раненых. По данным местных электросетей, из-за отсутствия электричества в городе примерно на 35 минут остановилось движение трамваев. Сейчас оно восстановлено. "Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", – сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

Ранее сообщалось, что после ракетных ударов без электричества остался город Хмельницкий; прогремели взрывы в Ровно, где также начались проблемы с энергообеспечением.

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После ударов свет пропал в Луцке, там исчезло электричество. "Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели", – написал луцкий мэр Игорь Полищук.

Отметим, что ранее Совет Безопасности ООН заявил, что "российские войска с "безжалостностью" наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, "подрывая способность гражданского населения пережить холодные зимние температуры".