В СБ ООН назвали поставки иранских БПЛА в РФ нарушением резолюции 2231

Поставка Ирана беспилотников серии Mohajer и Shahed является нарушением резолюции 2231, было заявлено на брифинге Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

"С августа и в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН – Иран передал России беспилотники серии Mohajer и Shahed. Эти БПЛА иранского производства впоследствии использовались в многочисленных нападениях на Украину, включая массированную атаку 10 октября, в результате которой пострадали гражданские лица и гражданская инфраструктура. В дополнение к легко опознаваемым остаткам этих БПЛА, обнаруженным в Украине, существует значительная документация, включая фотографии и видео, об использовании этих БПЛА против Украины", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ООН в ночь на субботу, 22 октября, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

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Кроме этого отмечается, что российские войска с "безжалостностью" наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, "подрывая способность гражданского населения пережить холодные зимние температуры".

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"ООН должна расследовать любые нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. И мы не должны позволять России или другим мешать или угрожать ООН в выполнении возложенных на нее обязанностей", – подчеркивается в сообщении.

20-21 октября в Москву из Тегерана прибыли два грузовых самолета: Boeing 747-2J9F (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, принадлежащей военно-воздушным силам Ирана, и Ил-76ТД (EP-PUS) компании Pouya Air, связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции". О прибытии этих самолетов сообщает FlightRadar24.

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Оба этих самолета в последние месяцы неоднократно совершали рейсы из Тегерана в Москву. Предположительно, они доставляли иранские беспилотные летательные аппараты, которые армия РФ применяет в войне против Украины. Не исключено, что на этот раз доставлены и заказанные Москвой баллистические ракеты.

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Рейсы осуществляются на фоне продолжающихся заявлений официальных лиц в Москве и Тегеране о том, что Иран якобы не поставляет оружие в Россию. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Shahed-131 и Mohajer-6.

Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

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Генеральный штаб вооруженных сил Украины 20 октября сообщил, что руководство Ирана и РФ согласовало отправку в Россию советников и инструкторов для применения ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся в наличии дронов-камикадзе Shahed-136 и "перспективных" дронов-камикадзе Arash-2.

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19 октября высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил: "Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными". По словам генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, занимающего пост военного советника Хаменеи, в настоящее время 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.