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Бывший президент Перу приговорен к 20,5 годам заключения за коррупцию

время публикации: 22 октября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 13:13
Бывший президент Перу приговорен к 20,5 годам заключения за коррупцию
AP Photo/Guadalupe Pardo

Бывший президент Перу Алехандро Толедо приговорен к двадцати годам и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в получении взятки в размере 35 миллиона долларов от бразильской строительной компании Odebrecht.

Верховный суд Перу счел доказанным, что в обмен глава государства присудил компании победу в тендере на строительство двух участков Трансокеанского шоссе, соединяющего Тихоокеанское побережье Перу с Атлантическим побережьем Бразилии.

Толедо, которому сейчас 78 лет, возглавлял Перу в 2001-2006 годах. Скрываясь от обвинений, он уехал в Калифорнию, но был арестован властями США и экстрадирован на родину, чтобы предстать перед судом.

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