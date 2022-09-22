Лапид на Генассамблее ООН: "Два государства для двух народов – это хорошо для Израиля"

В четверг, 22 сентября, глава правительства Израиля Яир Лапид выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Впервые за долгие годы лидер Израиля говорил о создании палестинского государства в рамках принципа "два государства для двух народов".

Лапид говорил о проблеме палестинского террора. Он заявил, что для создания палестинского государства необходимо, чтобы террор прекратился. "Соглашение с палестинцами, основанное на принципе двух государств для двух народов, – это правильно для безопасности Израиля, израильской экономики и будущего наших детей. Мир – это не компромисс, это самое смелое решение, которое мы можем принять. Мир – это не слабость, он воплощает в себе всю силу человеческого духа. Война – это капитуляция перед всем худшим; мир – это победа лучшего. Несмотря на все препятствия, даже сегодня подавляющее большинство израильтян поддерживают идею решения проблемы путем двух государств. Я являюсь одним из них. У нас только одно условие: чтобы будущее палестинское государство было мирным. Чтобы оно не стало еще одной террористической базой, с которой угрожают безопасности и существованию Израиля. Чтобы у нас была всегда возможность обеспечить безопасность граждан Израиля", – сказал он.

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Премьер-министр Израиля заявил, что Израиль заинтересован в мире со своими соседями, и является неотъемлемой частью ближневосточного региона.

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Глава израильского правительства обратился к мировым лидерам с просьбой ужесточить их позицию по Ирану, что является единственным способом предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. По словам Лапида, только реальная военная угроза может заставить Иран отказаться от развития его ядерной программы.

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Перевод текста речи Лапида в ООН

(предоставлен пресс-службой)

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Господин президент, господин генеральный секретарь, представители стран, дамы и господа.

В ноябре 1947 года это собрание приняло решение о создании еврейского государства. Тогда в Израиле жило всего несколько сотен тысяч евреев, во враждебной среде, потерянные и убитые горем после Холокоста, во время которого были уничтожены шесть миллионов евреев.

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75 лет спустя Израиль является сильной либеральной демократией. Гордый и процветающий. Нация стартапов, которая изобрела Waze и "Железный купол", лекарства от болезни Альцгеймера и Паркинсона, робота, который может проводить операции на позвоночнике. Мировой лидер в области водных и пищевых технологий, кибербезопасности и возобновляемых источников энергии. С 13 лауреатами Нобелевской премии по литературе и химии, экономике и миру.

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Как это случилось? Это произошло потому, что мы решили не быть жертвой. Мы решили не погрязнуть в боли прошлого, а сосредоточиться на надежде на будущее. Мы решили вложить свою энергию в строительство нации, в построение счастливого, оптимистичного и созидательного общества.

Мы не только достигли земли обетованной, но и строим землю обетованную.

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Историю определяют люди. Мы должны понимать историю, уважать ее и извлекать из нее уроки, но также быть готовыми и способными изменить ее. Выбрать будущее вместо прошлого. Мир вместо войны, партнерство вместо изоляции и одиночества.

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Несколько месяцев назад мы провели исторический "Форум Негева". Мы ужинали неподалеку от могилы Давида Бен-Гуриона, отца-основателя Государства Израиль. Нас там было шестеро. Американский госсекретарь, министры иностранных дел Египта, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Израиля. Ужин, о котором всего два года назад никто и мечтать не мог, стал возможен.

Потом дверь открылась, и кто-то вошел и сказал: "Извините, что беспокою вас, но неподалеку от Тель-Авива произошел теракт. Двое израильтян убиты". В этот момент мы все поняли, что целью атаки был удар по форуму. Чтобы вызвать гнев, заставить нас ссориться и разрушить это новое партнерство между нами.

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Я сказал министрам иностранных дел: "Мы должны вместе осудить это нападение. Мы должны показать миру, что терроризм не победит".

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В комнате повисла тишина. Затем один из арабских министров иностранных дел сказал: "Мы всегда против терроризма. Вот почему мы здесь". Есть другой путь.

Саммит продолжился. Соглашения были подписаны. Были созданы рабочие группы, которые занимаются вопросами технологий, продовольственной безопасности, энергетики, водных ресурсов, образования и инфраструктуры. Эти рабочие группы меняют облик Ближнего Востока в тот момент, пока мы тут говорим.

Народы Ближнего Востока, люди всего мира должны оглянуться вокруг и спросить себя: чье положение лучше – того, кто выбрал путь мира, или того, кто выбрал путь войны? Того, кто решил инвестировать в свой народ и свою страну, или того, кто решил вкладывать силы и средства в уничтожение других? Того, кто верит в образование, терпимость и технологии, или того, кто верит в фанатизм и насилие?

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Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто критикует Израиль, у меня всегда один и тот же ответ: приезжайте к нам. Приходите и познакомьтесь с настоящим Израилем. Вы влюбитесь в него. Это страна, которая сочетает в себе захватывающие инновации с древней историей. Прекрасные люди, отличная еда и хорошее настроение. Настоящая демократическая страна, где евреи, мусульмане и христиане живут вместе – в условиях полного гражданского равенства.

В правительстве, которое я возглавляю, есть министры-арабы. Есть арабская партия, которая входит в нашу коалицию. В нашем Верховном суде есть арабские судьи. Арабские врачи, которые спасают жизни в наших больницах. Израильские арабы нам не враги – они наши партнеры.

Приезжайте к нам. Вы обнаружите, что Израиль представляет собой замечательную культурную мозаику. От заснеженных белых Голанских высот до белых песков пустыни в Негеве. От Тель-Авива, столицы высоких технологий, постоянной вечеринки на берегу Средиземного моря, до Иерусалима, нашей победоносной столицы, священного города трех религий, на красивых улицах которого каждый день встречаются прошлое и будущее.

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Но над головой нашей замечательной страны нависли две угрозы. Они также висят над вашей головой, даже если вы пытаетесь это отрицать. Во-первых, это ядерная угроза. Страх перед тем, что террористические государства и террористические организации получат в свои руки ядерное оружие. Вторая угроза – смерть истины.

Наши демократии медленно отравляются ложью и фейками. Необузданные политики, тоталитарные государства и радикальные организации подрывают наше восприятие реальности.

Вы должны знать, что нет страны в мире, которая сталкивается с этим явлением больше, чем Израиль. Нет страны, которая подвергалась большему нападению со стороны лжи, в которую было вложено больше денег и усилий для распространения ложной информации о ней.

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В мае прошлого года во всем мире была опубликована фотография "Малак аль-Танани", трехлетней палестинской девочки, с ужасной новостью о том, что она вместе с родителями погибла в результате атаки израильских ВВС. Это был душераздирающий образ, но Малак никогда не существовало. Фотография взята из Instagram, на ней девочка из России.

Я могу привести вам еще тысячи подобных фейковых новостей об Израиле. Антиизраильское движение распространяет эту ложь уже много лет. В СМИ, в университетских кампусах и в социальных сетях. Вопрос не в том, почему они это делают, а в том, что вы готовы слушать.

Почему вы слушаете людей, которые вложили миллиарды долларов в искажение правды? Почему вы встаете на сторону исламских экстремистов, которые вешают геев на подъемных кранах, притесняют женщин и стреляют ракетами по мирному населению из детских садов и больниц?

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Я не гость в этом здании. Израиль – гордая суверенная нация и равноправный член Организации Объединенных Наций. Мы не будем молчать, когда те, кто желает нам зла, используют эту платформу для распространения лжи о нас.

Антисемитизм – это готовность без проверки верить в самое худшее о евреях. Антисемитизм оценивает Израиль по другим стандартам, чем любую другую страну на земле.

Тот, кто играет первую скрипку в этом оркестре ненависти, – это Иран. Уже более 40 лет на площадях и улицах Ирана фотографируются протестующие, сжигающие флаги Израиля и США. Спросите себя: откуда берутся флаги? Откуда у них столько наших флагов?

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Ответ таков: они производят их специально, чтобы сжигать. Так выглядит индустрия ненависти. Это режим, который систематически занимается ненавистью.

Они ненавидят даже собственный народ. Молодые иранцы стонут в оковах и борются против иранского режима, а мир молчит. Они отправляют призывы о помощи в сетях. Они платят за свое стремление жить свободно своими жизнями.

Режим в Иране ненавидит евреев, ненавидит женщин, ненавидит ЛГБТ, ненавидит Запад. Они ненавидят и убивают мусульман, которые думают иначе, таких как Салман Рушди и Махаса Амини. Их ненависть – это образ жизни. Это их способ поддерживать власть, угнетающую людей.

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В ООН есть только одно государство-член организации, которое открыто заявляет, что хочет уничтожить другое государство-члена ООН. Иран снова и снова заявлял, что заинтересован в "полном уничтожении" Государства Израиль. И это собрание молчит.

Чего вы боитесь? Был ли когда-нибудь в истории человечества период, когда молчание останавливало насилие?

Страна, которая хочет нас уничтожить, также является страной, которая основала крупнейшую в мире террористическую организацию "Хизбалла". Иран – это страна, которая финансирует ХАМАС и "Исламский джихад" и стоит за массовыми террористическими атаками от Болгарии до Буэнос-Айреса. Это кровавая диктатура, которая делает все возможное, чтобы получить ядерное оружие.

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Если его получит иранский режим, он им воспользуется.

Единственный способ помешать Ирану получить ядерное оружие – положить на стол реальную военную угрозу. Тогда – и только тогда – вести с ними переговоры о более длительном и прочном соглашении. Ирану следует дать понять, что, если он продвинет ядерную программу, мир ответит не словами, а военной силой. Каждый раз, когда такая угроза выносилась на обсуждение в прошлом, Иран останавливался и отступал.

Сегодня мир выбирает легкий путь. Он предпочитает не верить в худшее, несмотря на все доказательства обратного. Израиль не имеет этой привилегии. На этот раз мы не стоим с пустыми руками против тех, кто хочет нас уничтожить.

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У евреев сегодня есть государство, у нас есть армия, у нас дружеские отношения со многими странами и в первую очередь с США. У нас есть возможности, и мы не боимся их использовать. Мы сделаем все возможное – у Ирана не будет ядерного оружия. Мы не будем ждать, когда кто-то пытается нас уничтожить. Никогда больше. Никогда.

Экономическая и военная мощь Израиля позволяет нам защищать себя, но также позволяет нам стремиться к миру со всем арабским миром и с нашими ближайшими соседями – палестинцами.

Соглашение с палестинцами, основанное на принципе двух государств для двух народов, – это правильно для безопасности Израиля, израильской экономики и будущего наших детей.

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Мир – это не компромисс, это самое смелое решение, которое мы можем принять. Мир – это не слабость, он воплощает в себе всю силу человеческого духа. Война – это капитуляция перед всем худшим; мир – это победа лучшего.

Несмотря на все препятствия, даже сегодня подавляющее большинство израильтян поддерживают идею решения проблемы путем двух государств. Я являюсь одним из них. У нас только одно условие: чтобы будущее палестинское государство было мирным.

Чтобы оно не стало еще одной террористической базой, с которой угрожают безопасности и существованию Израиля. Чтобы у нас была всегда возможность обеспечить безопасность граждан Израиля.

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Если кто-то считает, что это слишком большое требование, пусть посмотрит на регион, где мы живем, на Ливан, разваливающуюся страну, контролируемую "Хизбаллой". На Сирию, где кровавый режим вырезал полмиллиона граждан. На Афганистан, Ливию, Иран.

Вы можете просить нас жить в соответствии с ценностями, которые указаны в уставе ООН, но вы не можете просить нас умереть за них. Мой отец был ребенком в гетто, мой дедушка был убит в концентрационном лагере. Мы хотим жить в мире, но только при условии, что он даст нам безопасность и больше не будет подвергать нас опасности.

Посмотрите на Газу. Израиль сделал в Газе все, о чем нас просил мир. Мы ушли. Уже 17 лет назад мы демонтировали поселения, демонтировали армейские базы. В Газе нет ни одного израильского солдата. Мы даже оставили им 3000 теплиц, чтобы они могли начать строить свое хозяйство.

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Что они сделали в ответ? Менее чем через год к власти пришла кровожадная террористическая организация ХАМАС. Они разрушили теплицы, а на их месте построили базы террористов и ракетные пусковые установки. С тех пор, как мы покинули Газу, оттуда по территории Израиля было выпущено более 20 000 ракет и снарядов. Все в сторону гражданского населения. Все на наших детей.

У меня есть дочь с особыми потребностями, ее зовут Яэли. Она аутистка, она не разговаривает. В мае прошлого года мне пришлось разбудить ее в три часа ночи и бежать с ней в убежище, потому что над моим домом взрывались ракеты.

Все люди, которые проповедуют нам важность мирного урегулирования, могут попробовать побегать в бомбоубежище в три часа ночи с девочкой, которая не говорит. Объяснить ей без слов, почему ее хотят убить.

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В этом здании люди часто спрашивали, почему мы не снимаем ограничения с Газы. Мы готовы сделать это завтра утром! Мы готовы сделать больше, чем это. Я говорю здесь жителям Газы: мы готовы помочь вам построить лучшую жизнь, построить экономику. Мы представили всеобъемлющий план восстановления Газы. У нас только одно условие: прекратить стрелять ракетами и снарядами по нашим детям.

Сложите оружие и ограничений не будет. Сложите оружие, верните домой наших детей, – Адара и Орона, да будет память о них как благословенна; Абера и Хишама, которые еще живы, и мы вместе построим вашу экономику. Мы можем вместе построить ваше будущее в Газе, а также на Западном берегу. Сложите свое оружие и докажите нам, что ХАМАС и "Исламский джихад" не собираются захватить палестинское государство, которое вы хотите создать. Сложите оружие, и будет мир.

Это минимум, который я должен дедушке, отцу и дочери. Еврейский народ усвоил уроки прошлого. То, что гарантирует нашу безопасность, – это сила наших вооруженных сил, мощь нашей экономики, надежность нашей демократии.

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Израиль заинтересован в мире с нашими соседями. Со всеми нашими соседями. Мы никуда не уйдем, Ближний Восток – наш дом. Мы здесь, чтобы остаться навсегда. И мы призываем все мусульманские страны – от Саудовской Аравии до Индонезии – признать это и прийти к нам для диалога. Наши руки протянуты к миру.

Конфликты не исчезают сами по себе. Враждебность не исчезает сама по себе. Люди создают конфликты, люди также могут заменить их дружбой, щедростью и общим благом.

Бремя доказательств лежит не на нас. Мы уже доказали свое стремление к миру. Наше мирное соглашение с Египтом полностью выполняется уже 43 года. Мирное соглашение с Иорданией действует уже 28 лет. Мы страна, которая держит слово и соблюдает договоренности.

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Мы доказали свое стремление к миру посредством соглашений Авраама, встречи на высшем уровне в Негеве, соглашений, которые мы подписали с арабским миром.

В книге Числа (Бе-мидбар) в Торе есть стих, который знает каждый еврей: "Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир". Государство Израиль – единственная страна в мире, основанная на книге. Книге книг – Библии.

Эта Книга и принципы либеральной демократии обязывают нас протянуть руку мира. Наша история требует, чтобы мы делали это с осторожностью. Так мы заключали мир в прошлом, так мы будем делать это и в будущем.

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Спасибо".