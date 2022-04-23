Землетрясение в Боснии и Герцеговине, погибла женщина

Вечером 22 апреля на юге Боснии и Герцеговины произошло землетрясение магнитудой 5,7, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ночью были зафиксированы повторные подземные толчки.

Эпицентр землетрясения располагался в 42 км юго-восточней Мостара. Ближайший к эпицентру населенный пункт (16 км) – Столац (население около 7700 человек). Очаг залегал на глубине около 5 км.

Местные власти сообщают, что в районе Кукавац скала обрушилась на один из домов. Погибла молодая женщина, ее родители пострадали.

Последствия этого землетрясения уточняются.