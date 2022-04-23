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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 15:33

Российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и Одесской области

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Российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и Одесской области

В субботу, 23 апреля, российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и области, сообщает ТСН.

Горожане слышали несколько взрывов. В результате ракетного обстрела был поврежден один жилой дом, в жилом комплексе возник пожар.

Оперативное командование "Юг" утверждает, что целью ракетного удара были объекты инфраструктуры. Минобороны России в субботу не сообщало об ударах по объектам в Одесской области.


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