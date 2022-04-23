Российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и Одесской области

В субботу, 23 апреля, российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и области, сообщает ТСН.

Горожане слышали несколько взрывов. В результате ракетного обстрела был поврежден один жилой дом, в жилом комплексе возник пожар.

Оперативное командование "Юг" утверждает, что целью ракетного удара были объекты инфраструктуры. Минобороны России в субботу не сообщало об ударах по объектам в Одесской области.