Во время репетиции парада в Малайзии столкнулись два военных вертолета, десять погибших

Во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии столкнулись два военных вертолета – многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, сообщает издание Malay Mail.

Подтверждена гибель десяти человек, находившихся на борту этих вертолетов.

Сообщается, что один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, другой упал – в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

Парад планировался на май.