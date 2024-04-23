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Во время репетиции парада в Малайзии столкнулись два военных вертолета, десять погибших

время публикации: 23 апреля 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 08:08
Вертолеты малайзийских сил безопасности (иллюстрация)
AP Photo/Vincent Thian

Во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии столкнулись два военных вертолета – многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, сообщает издание Malay Mail.

Подтверждена гибель десяти человек, находившихся на борту этих вертолетов.

Сообщается, что один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, другой упал – в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

Парад планировался на май.

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