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Генсек ООН отказался внести ХАМАС в черный список сексуализированного насилия

время публикации: 23 апреля 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 19:14
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан
Arie Leib Abrams/Flash90     

Несмотря на многочисленные свидетельства, несмотря на однозначный доклад спецпредставительницы ООН Прамилы Паттен, подтвердивший факты изнасилований "черной субботы", генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш воздержался от внесения палестинской террористической организации ХАМАС в черный список сексуализированного насилия, вместо этого призвав "расследовать сексуальное насилие в отношении палестинских заключенных в израильских тюрьмах".

Посланник Израиля в ООН Гилад Эрдан выразил возмущение этим решением генсека ООН, подчеркнув, что тот пытается сгладить отвратительные и бесчеловечные преступления ХАМАСа по политическим мотивам.

Несмотря на то, что доклад Прамилы Паттен содержал однозначные подтверждения систематического и преднамеренного сексуализированного насилия, и что в этом докладе высказывались опасения, что израильские заложники и заложницы продолжают подвергаться в плену, Гуттериш лишь косвенно упомянул само наличие доклада, однако не стал цитировать выводы Паттен.

При этом в черный список организаций, прибегающих к сексуализированному насилию, вошли группировки, действующие в Центральноафриканской республике, в Демократической Республике Конго, в Ираке, в Сирии, в Сомали, Мали, Гаити, Нигерии, Судане – но только не ХАМАС. При этом в докладе указано, что "список не претендует на полноту и включает лишь организации, в отношении преступлений которых существует достоверная информация".

По поводу же массовых изнасилований и сексуализированных пыток и убийств, осуществленных террористами в Израиле 7 октября, в ООН говорят, что "расследование находится на начальных этапах", "пока невозможно достоверно подтвердить, совершали эти преступления именно активисты ХАМАСа или же это были мирные жители сектора Газы, которые вошли вместе с хамасовцами на территорию Израиля".

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Доклад спецпредставительницы ООН Прамилы Паттен подтверждает изнасилования "черной субботы"