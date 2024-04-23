Генсек ООН отказался внести ХАМАС в черный список сексуализированного насилия
Несмотря на многочисленные свидетельства, несмотря на однозначный доклад спецпредставительницы ООН Прамилы Паттен, подтвердивший факты изнасилований "черной субботы", генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш воздержался от внесения палестинской террористической организации ХАМАС в черный список сексуализированного насилия, вместо этого призвав "расследовать сексуальное насилие в отношении палестинских заключенных в израильских тюрьмах".
Посланник Израиля в ООН Гилад Эрдан выразил возмущение этим решением генсека ООН, подчеркнув, что тот пытается сгладить отвратительные и бесчеловечные преступления ХАМАСа по политическим мотивам.
Несмотря на то, что доклад Прамилы Паттен содержал однозначные подтверждения систематического и преднамеренного сексуализированного насилия, и что в этом докладе высказывались опасения, что израильские заложники и заложницы продолжают подвергаться в плену, Гуттериш лишь косвенно упомянул само наличие доклада, однако не стал цитировать выводы Паттен.
При этом в черный список организаций, прибегающих к сексуализированному насилию, вошли группировки, действующие в Центральноафриканской республике, в Демократической Республике Конго, в Ираке, в Сирии, в Сомали, Мали, Гаити, Нигерии, Судане – но только не ХАМАС. При этом в докладе указано, что "список не претендует на полноту и включает лишь организации, в отношении преступлений которых существует достоверная информация".
По поводу же массовых изнасилований и сексуализированных пыток и убийств, осуществленных террористами в Израиле 7 октября, в ООН говорят, что "расследование находится на начальных этапах", "пока невозможно достоверно подтвердить, совершали эти преступления именно активисты ХАМАСа или же это были мирные жители сектора Газы, которые вошли вместе с хамасовцами на территорию Израиля".