Уровень антисемитизма в мире, возросший на фоне войны в Израиле, постепенно снижается

Главный редактор доклада Тель-Авивского университета профессор Урия Шавит заявил, что уровень антисемитизма в мире по-прежнему остается значительно выше, чем до событий 7 октября. Однако, вопреки распространенным убеждениям, материалы отчета показывают, что рост антисемитизма не был постоянным и напрямую не усиливался из-за войны в Газе. По результатам отчета, самый высокий всплеск пришелся на период с октября по декабрь 2023 года, а спустя год в большинстве регионов мира наблюдалось заметное снижение числа подобных инцидентов.

Отчет содержит особенно настораживающие данные по Австралии – стране, которая ранее была известна своей толерантностью и уважением к национальным и религиозным меньшинствам. Согласно данным "Исполнительного совета австралийского еврейства", в 2024 году было зафиксировано рекордное число антисемитских инцидентов – 1713 случаев, тогда как в 2023 году их было 1200. Однако примечательно, что с октября по декабрь 2024 года в Австралии зарегистрировано 478 инцидентов, в то время как за тот же период 2023 года, сразу после терактов 7 октября, их было 827.

Резкий рост антисемитизма также отмечен в Италии, где по данным "Центра современной еврейской документации" в 2024 году зафиксировано 877 инцидентов – почти в два раза больше по сравнению с 454 случаями в 2023 году. В США зафиксирован умеренный рост антисемитских инцидентов. В Нью-Йорке, крупнейшем еврейском городе мира, полиция зарегистрировала 344 жалобы в 2024 году, что немного больше по сравнению с 325 случаями в 2023 году и 264 – в 2022 году. Однако если в период с октября по декабрь 2024 года в городе произошло 68 инцидентов, то в тот же период 2023 года их было 159.

Общий рост числа инцидентов в 2024 году по сравнению с 2023 годом также отмечен в Аргентине, Швейцарии, Бразилии и Испании. В ряде стран с крупным еврейским населением в 2024 году наблюдается снижение антисемитских инцидентов по сравнению с 2023 годом. Во Франции было зафиксировано 1570 инцидентов в 2024 году (меньше, чем 1676 в 2023 году и больше, чем 436 в 2022 году), однако число физических нападений на евреев выросло с 85 до 106. В Великобритании в 2024 году произошло 3528 инцидентов (меньше, чем 4103 в 2023 году). В Германии количество инцидентов снизилось с 5671 в 2023 году до 5177 в 2024 году.

Проект, представленный в отчете под названием "Это случилось однажды", включает свидетельства евреев, ставших жертвами антисемитских инцидентов в США, Канаде, Великобритании и Южной Африке. В числе описанных случаев – поджоги, рисование свастик, физические нападения и словесные оскорбления.

В отчет также вошли различные исследования, в том числе анализ политического подъема антисемитского деятеля в Литве, ставшего влиятельной фигурой в своей стране, изучение антисемитской пропаганды в Пакистане и ее влияние на антииндуистскую риторику, а также обзор того, как студенческие издания в США освещали конфликт в Газе. Кроме того, рассматривается отношение немецких левых популистов к антисемитизму и состояние преподавания истории Холокоста в школах Нидерландов.

Отдельный раздел отчета посвящен экспертной дискуссии за круглым столом о влиянии фильмов о Холокосте – как положительном, так и спорном. В центре обсуждения оказались такие ленты, как "Жизнь прекрасна", "Список Шиндлера" и "Бруталист".