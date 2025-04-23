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Мир

Рядом с комплексом "Москва-сити" в российской столице взорвался автомобиль

Россия
время публикации: 23 апреля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 16:48
Рядом с комплексом "Москва-сити" в российской столице взорвался автомобиль
Соцсети

Пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила о возгорании автомобиля на подземной парковке торгово-развлекательного центра "Афимолл сити" на Пресненской набережной в Москве. По первоначальной информации, пострадавших нет.

"В главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. Происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания", – сообщили в МЧС агентству ТАСС.

Согласно агентству, возгоранию предшествовал "хлопок" в автомобиле. В социальных сетях говорят о взрывах, в интернете распространяется видео, на котором можно увидеть клубы дыма рядом с комплексом "Москва-Сити".

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