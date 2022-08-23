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    В мире

    Власти США: армия РФ готовится нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины

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    Власти США: армия РФ готовится нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины
    AP Photo/Ivan Sekretarev

    Власти США располагают информацией о планах армии РФ в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины, заявил официальный представитель США.

    "У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая прежние действия России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – цитирует заявление этого чиновника агентство Reuters.

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    В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов власти столицы Украины объявили о запрете на проведение массовых мероприятий в Киеве 22-25 августа, приуроченных ко Дню независимости (24 августа). Киевские власти просят граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Августа 2022
    В связи с угрозой обстрелов в Киеве отменены праздничные массовые мероприятия
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