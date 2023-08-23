Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны
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Посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-3" совершил успешную посадку на поверхность Луны.
Таким образом Индия стала первой в мире страной, которая успешно высадила на Южном полюсе Луны посадочный модуль и четвертая в мире после СССР, США и Китая осуществила посадку своего аппарата на Луне.
Ракета LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 вылетела 14 июля. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.
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Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.
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