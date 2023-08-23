adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.788 ₪ 4.094 ₪
Иерусалим:
21 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны
    AP Photo/Rajesh Kumar Singh

    Посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагьян" индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-3" совершил успешную посадку на поверхность Луны.

    Таким образом Индия стала первой в мире страной, которая успешно высадила на Южном полюсе Луны посадочный модуль и четвертая в мире после СССР, США и Китая осуществила посадку своего аппарата на Луне.

    Ракета LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 вылетела 14 июля. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Августа 2023
    "Роскосмос" признал потерю аппарата "Луна-25"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Апреля 2019
    Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит". Аппарат разбился
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:20 Агентство по цифровым технологиям опубликовало предупреждение для израильтян
    16:35 Полиция проводит проверку в связи с распространением гомофобной брошюры в нескольких городах
    16:11 Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны
    15:38 ГРУ: в Украине приземлился российский вертолет Ми-8, пилот сдался ВСУ
    14:39 МВД Беларуси объявило экстремистским правозащитный центр "Весна"
    14:38 Украинская разведка заявляет об уничтожении в Крыму российского комплекса С-400
    13:19 В Пакистане спасены дети, застрявшие над пропастью на канатной дороге
    12:46 МВД Украины: два учителя погибли при обстреле школы в Сумской области
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom