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    В мире

    Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Пригожина

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    Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Пригожина
    AP Photo/Kin Cheung

    Росавиация опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ), разбившегося вечером 23 августа в Тверской области, вскоре после вылета из Москвы.

    Пассажиры:

    Propustin Sergey

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    Makaryan Evgeniy

    Totmin Aleksandr

    Chekalov Valeriy

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    Utkin Dmitriy

    Matuseev Nikolay

    Prigozhin Evgeniy

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    Члены экипажа:

    Levshin Aleksei, командир;

    Karimov Rustam, второй пилот;

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    Raspopova Kristina, бортпроводник.

    В Росавиации заявили, что выполнение полета самолета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

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    Самолет разбился вскоре после вылета из "Шереметьево" в Сан-Петербург. Очевидцы сообщали, что перед тем, как начать неуправляемое падение, были слышны два взрыва. В различных СМИ высказывалось предположение, что самолет был сбит двумя ракетами ЗРК С-400. Позднее телеграм-канал "ВЧК-Вагнер" со ссылкой на свой источник написал, что следствие рассматривает версию взрыва в воздухе. Якобы, появились показания, что в последний момент на борт загрузили подарок в виде ящика дорогого вина. "И теперь отрабатывают версию, что в этом ящике и могла быть бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) внимательно осматривался, в том числе с собаками", – говорится в сообщении.

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    Телеграм-каналы, связанные с "Вагнером", написали, что тела всех 10 человек, погибших в авиакатастрофе обнаружены. Тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина "предварительно опознаны", но по ним еще будет проведена генетическая экспертиза. Об этом, в частности, написал телеграм-канал "ВЧК-Вагнер".

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