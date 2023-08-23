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    В мире

    В ЧВК "Вагнер" подтвердили: Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета

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    Телеграм-каналы, связанные с компанией "Вагнер", написали, что командиры ЧВК подтвердили, что Евгений Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин, находились на борту разбившегося самолета. В частности, об этом пишет канал "Пригожин 2023".

    Государственный телеканал "Россия 24" также сообщил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб. Но никакой эксклюзивной информации у телеканала нет, в эфире цитировалась уже известная информация о наличии главы ЧВК "Вагнер" в списке пассажиров упавшего самолета.

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    Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области разбился самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину. Все люди, находившиеся на борту, три пилота и семь пассажиров, погибли. Самолет при ударе о землю загорелся.

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    Из Росавиации, ведущей расследование катастрофы, сообщили ТАСС, что среди пассажиров самолета значился Евгений Пригожин.

    Самолет следовал из аэропорта "Шереметьево" в Санкт-Петербург.

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    В Телеграм-канале основателя ЧВК "Вагнер" утверждается, что самолет был сбит. Свидетели происшествия говорят, что самолет начал падать после двух взрывов в небе. Телеграм-каналы, связанные с ЧВК Вагнер, пишут, что самолет, в котором мог находиться Евгений Пригожин, был сбит двумя ракетами ЗРК С-400.

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