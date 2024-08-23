В Волгоградской области заключенные колонии № 19 захватили в заложники сотрудников ФСИН

В Волгоградской области группа заключенных исправительной колонии № 19 захватила в заложники сотрудников ФСИН, сообщает ВВС.

Первые сообщения о захвате заложников в исправительной колонии строгого режима №19 в Суровикино Волгоградской области появились около 13:30 по московскому времени.

Чуть позднее ФСИН России официально подтвердил, что осужденные (их число не называлось) захватили в заложники (их число также не уточняли) сотрудников исправительной колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. В ведомстве добавили, что при захвате заложников в колонии есть пострадавшие.

По предварительным данным, нападавших трое или четверо, пишет "Медуза". Они могут быть причастны к ИГИЛ, как и заключенные, захватившие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в июне. По данным телеграм-каналов, захватчики потребовали два миллиона долларов и вертолет.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что как минимум один сотрудник ФСИН погиб. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники, утверждает, что при захвате заложников погибли три человека и как минимум пять пострадали.