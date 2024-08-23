Центр национального сопротивления Украины сообщил на своем сайте, что, по имеющимся данным, россияне вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий в Иран.

"В частности, сельскохозяйственную продукцию поездами вывозят из Луганской области. При этом в Кремле довольны падением урожайности на полях временно оккупированной Херсонской области, хотя причиной этого является уничтожение системы орошения после подрыва дамбы Каховской ГЭС", – сообщает сайт Центра национального сопротивления, созданного при поддержке ВСУ.