Центр национального сопротивления Украины: россияне вывозят украинское зерно в Иран
время публикации: 23 августа 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 19:59
Центр национального сопротивления Украины сообщил на своем сайте, что, по имеющимся данным, россияне вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий в Иран.
"В частности, сельскохозяйственную продукцию поездами вывозят из Луганской области. При этом в Кремле довольны падением урожайности на полях временно оккупированной Херсонской области, хотя причиной этого является уничтожение системы орошения после подрыва дамбы Каховской ГЭС", – сообщает сайт Центра национального сопротивления, созданного при поддержке ВСУ.
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