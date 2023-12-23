Торговое судно, "имеющее отношение к Израилю", атаковано дроном в Аравийском море
Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщило, что торговое судно, перевозившее химические вещества, было атаковано БПЛА в Аравийском море, недалеко от побережья Индии (примерно в 400 км к юго-западу от города Веравал). На борту произошел взрыв, вспыхнул пожар.
Морская охранная компания Ambrey сообщила, что судно идет под флагом Либерии, но "имеет отношение к Израилю". Согласно заявлению компании, возникший на борту пожар потушен, пострадавших нет.
В компании также заявили, что ВМС Индии "отреагировали" на инцидент, однако каким именно образом – неизвестно.
UKMTO рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции в Иране уже заявил, что "если агрессия Израиля и США продолжится, ответом станет закрытие еще одного морского пути".
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