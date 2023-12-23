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    В мире

    Торговое судно, "имеющее отношение к Израилю", атаковано дроном в Аравийском море

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    Торговое судно,
    Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

    Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщило, что торговое судно, перевозившее химические вещества, было атаковано БПЛА в Аравийском море, недалеко от побережья Индии (примерно в 400 км к юго-западу от города Веравал). На борту произошел взрыв, вспыхнул пожар.

    Морская охранная компания Ambrey сообщила, что судно идет под флагом Либерии, но "имеет отношение к Израилю". Согласно заявлению компании, возникший на борту пожар потушен, пострадавших нет.

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    В компании также заявили, что ВМС Индии "отреагировали" на инцидент, однако каким именно образом – неизвестно.

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    UKMTO рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

    Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции в Иране уже заявил, что "если агрессия Израиля и США продолжится, ответом станет закрытие еще одного морского пути".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 Декабря 2023
    UKMTO сообщает о новом "инциденте" в районе Баб-эль-Мандебского пролива
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Декабря 2023
    В Красном море горит грузовое судно Al Jasrah, подбитое йеменскими хуситами
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