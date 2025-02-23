Кадровые чистки в США: "Напишите, что вы делаете, или будете уволены"

Возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) потребовало от государственных служащих представить отчеты о том, что они сделали за последнюю неделю в рамках своей работы.

"Ответ должен содержать примерно пять пунктов и рассказывать о ваших достижениях. Копию следует направить непосредственному начальнику. Письмо не должно содержать секретной информации, ссылок и прикрепленных документов", – говорится в письме, под которым нет подписи.

Маск сообщил, что те, кто оставит письмо без ответа, будет уволен, однако администрация многих федеральных ведомств, в том числе ФБР, рекомендовала своим сотрудникам не спешить с ответом. Как отмечает CNN, это может быть воспринято как свидетельство разногласий на федеральном уровне.

Цитируемые каналом эксперты заявляют, что у Маска в принципе нет полномочий на проведение кадровых чисток, и подобные действия могут быть квалифицированы как незаконное увольнение. Они рекомендуют работникам консультироваться с руководством и профсоюзами – там, где такие профсоюзы существуют.