Организация "Натив" вновь открывает свое представительство в Риге. Латвийское представительство будет возглавлять специальный посланник в посольстве Израиля.

На нынешнем этапе представительство в столице Латвии сосредоточится на предоставлении консульских услуг лицам, имеющим право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении, говорится в уведомлении "Натива". Представительство также будет поддерживать и укреплять связи с еврейскими общинами и организациями, продвигать цели "Натива" в этом регионе.

Дополнительная информация на сайте организации "Натив".