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Мир

"Натив" вновь открывает свое представительство в Риге

Латвия
Репатриация
время публикации: 23 февраля 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 09:06
"Натив" вновь открывает свое представительство в Риге
AP Photo/Roman Koksarov

Организация "Натив" вновь открывает свое представительство в Риге. Латвийское представительство будет возглавлять специальный посланник в посольстве Израиля.

На нынешнем этапе представительство в столице Латвии сосредоточится на предоставлении консульских услуг лицам, имеющим право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении, говорится в уведомлении "Натива". Представительство также будет поддерживать и укреплять связи с еврейскими общинами и организациями, продвигать цели "Натива" в этом регионе.

Дополнительная информация на сайте организации "Натив".

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