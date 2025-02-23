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Захват заложников в больнице в США: погиб офицер полиции, преступник застрелен

США
Погибшие
время публикации: 23 февраля 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 07:16
Захват заложников в больнице в США: погиб офицер полиции, преступник застрелен
AP Photo/Matt Rourke

В субботу, 22 февраля, в больнице UPMC Memorial в округе Йорк (штат Пенсильвания, США) был совершен захват заложников. В ходе спецоперации преступник был застрелен, в перестрелке погиб офицер полиции, еще пять человек получили ранения, сообщает ABC News.

Нападение совершил некий Диогенес Архангел Ортис. Утром в субботу он вошел в здание больнице, имея при себе полуавтоматический пистолет и пластиковые стяжки. Он направился в отделение интенсивной терапии и взял в заложники нескольких сотрудников больницы. Ортис ранил врача, медсестру и охранника. Вскоре прибыла полиция. В перестрелке Ортис убил одного из полицейских, двое сотрудников полиции были ранены. Попытки вести переговоры с преступником результата не дали. Он вывел из отделения интенсивной терапии сотрудницу, руки которой были связаны стяжками, угрожая застрелить ее. Был открыт огонь на поражение, преступник был застрелен.

В ходе операции погиб офицер полиции округа Западный Йорк Эндрю Дуарте.

"После просмотра записей видеонаблюдения и показаний свидетелей стало совершенно ясно и вне всякого сомнения, что офицеры действовали законно, применив смертельную силу", – сказал он. "Честно говоря, им это было необходимо, потому что, сделав это, они потенциально спасли еще больше жизней".

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