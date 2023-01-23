СМИ: человек, убивший десять человек на праздновании Лунного нового года в Калифорнии, по всей видимости, мертв

Мужчина, убивший десять и ранивший еще десять человек на праздновании Лунного нового года в городе Монтерей Парк (пригороде Лос-Анджелеса, Калифорния, США), по всей видимости, найден мертвым внутри белого минибуса в городе Торренс, передает NBC News.

Официально информация о том, что найдено тело именно того человека, который совершил массовое убийство, еще не подтверждена. Но, судя по заявлениям, полицейских это действительно так. По всей видимости, этот человек был застрелен сотрудниками спецслужб в ходе операции по его нейтрализации или сам застрелился.

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Информация уточняется.

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Поздним вечером 21 января в городе Монтерей Парк неизвестный открыл стрельбу по участникам празднества Нового китайского года. Десять человек были убиты, не менее десяти получили ранения. На месте находились тысячи людей. Очевидцы рассказали, что поначалу приняли стрельбу за звуки фейерверка. Мотивы убийцы устанавливаются.