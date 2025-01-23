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Мир

Нападение на юге Лондона, ранены пять человек

время публикации: 23 января 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 16:24

На юге Лондона, в Беддингтоне, в районе Кройдон, около магазина Asda мужчина, вооруженный ножом, ранил пять человек, сообщает издание London Standard со ссылкой на экстренные службы.

По словам свидетелей, преступник подошел к пункту выдачи посылок и заявил, что работает в компании Argos, охранник пытался его остановить и был ранен. Затем злоумышленник атаковал других людей, случайным образом выбирая жертв.

Пять пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Мотивы действий преступника выясняются.

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