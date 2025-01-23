Нападение на юге Лондона, ранены пять человек
время публикации: 23 января 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 16:24
На юге Лондона, в Беддингтоне, в районе Кройдон, около магазина Asda мужчина, вооруженный ножом, ранил пять человек, сообщает издание London Standard со ссылкой на экстренные службы.
По словам свидетелей, преступник подошел к пункту выдачи посылок и заявил, что работает в компании Argos, охранник пытался его остановить и был ранен. Затем злоумышленник атаковал других людей, случайным образом выбирая жертв.
Пять пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
Мотивы действий преступника выясняются.