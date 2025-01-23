Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1065-й день войны

Министерство обороны РФ 23 января представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.