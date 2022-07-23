СМИ: "Мосад" помогал Украине вычислить российских "кротов"

Журналист портала ynet и радиостанции 90FM Атилла Сомфалви утверждает со ссылкой на израильский источник, "знакомый с происходящим в Киеве", что израильская служба внешней разведки "Мосад" и американские разведслужбы помогли Украине вычислить российских "кротов", действовавших против украинских интересов.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Зеленский объяснил это тем, что десятки сотрудников обоих ведомств сотрудничают с Россией.

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При этом как Баканов, так и Венедиктова – давние соратники Зеленского. С Бакановым президент дружен с детства.

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Вскоре после этого Зеленский уволил заместителя главы СБУ Владимира Горбенко, а также пятерых региональных начальников Управления: в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской и Полтавской областях.