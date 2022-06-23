Опрос Pew: рекордное падение рейтинга России и Путина, в том числе в Израиле

Опрос, проведенный американским Тhe Pew Research Center, свидетельствует о резком ухудшении отношения к России среди граждан других стран. На фоне войны, развязанной властями РФ против Украины, значительно снизилось доверие и к российскому президенту Владимиру Путину. Снижение рейтинга авторы отчета называют рекордным.

Исследование проводилось в 18 государствах, из которых только Малайзия относится к странам третьего мира. Примечательно, что в этой стране отношение к России и ее лидеру отличается в лучшую сторону. Отметим, что есть в списке и Израиль, который практически не выделяется на фоне других западных стран.

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В среднем 85% опрошенных признались, что относятся к России плохо, причем в подавляющем большинстве речь идет об "очень плохом" отношении. Лидером здесь является Польша: 91% опрошенных здесь признались в очень плохом отношении к России, 6% – просто в плохом. В Малайзии 47% относятся к России хорошо, 50% – плохо или очень плохо.

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Авторы отчета отметили, что с последних таких опросов, проводившихся в 2019-2020 годах, доверие к России практически повсеместно снизилось более чем на 10%. При этом лидерами стали Польша, Италия и Греция: здесь показатель упал по меньшей мере на 30%.

90% опрошенных, согласно медианному показателю, не доверяют президенту России Владимиру Путину в сфере международных отношений. При этом 78% сообщили, что вообще ему не доверяют. Здесь снова Польша оказалась лидером – российскому президенту доверяют всего 2% поляков. И вновь единственная страна, большинство населения которой доверяет Путину – Малайзия – 59%. В Сингапуре этот показатель составляет 36%, в Греции – 27%.

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Авторы подчеркивают: рейтинг Путина снижался постепенно, но в 2022 году просто обрушился. Они также отмечают, что наиболее высокая поддержка российского лидера выявлена у сторонников правых популистских партий, таких как "Альтернатива для Германии", французское "Национальное объединение" и "Греческое решение".

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Особый интерес для наших читателей представляют данные, полученные в Израиле. В 2022 году лишь 19% израильтян заявили, что относятся к России хорошо. 78% сказали, что относятся к РФ плохо, в том числе 53% – очень плохо. В ходе предыдущего опроса в 2019 году отношение к России было самым благоприятным с начала исследований: 45% заявляли, что относятся к этой стране хорошо.

В 2022 году 83% израильтян признали, что не доверяют Путину в вопросах международной политики, а 63% – что не доверяют вообще. 16% граждан Израиля говорят, что доверяют Путину. В 2001 году президенту РФ доверяли 37%. Рейтинг постепенно снижался, пока не рухнул за время, прошедшее с прошлого опроса.