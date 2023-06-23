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    В мире

    Пригожин объявил, что собирается "восстановить справедливость" в России. "Кто против – будут уничтожены"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пригожин объявил, что собирается
    AP

    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему в "марше справедливости". Очередное аудиосообщение Пригожина приводит "Медуза".

    "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", – заявил Пригожин.

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    Ранее основатель ЧВК объявил, что собирается "восстановить справедливость" в армии и в России в целом и призвал "не оказывать сопротивление".

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    "Все, кто будут оказывать сопротивление, мы будем считать, что это угроза – и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу", – сказал он.

    Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого "погибло огромное количество бойцов". Минобороны РФ назвало это заявление "информационной провокацией".

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    Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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    После заявления Пригожина в ряде городов РФ усилили меры безопасности. В частности, сообщается о появлении военной техники и множества полицейских в Ростове-на-Дону.

    Поступают сообщения об обыске в центре "Вагнера" в Санкт-Петербурге.

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    Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник, близкий к российским спецслужбам, передает, что московское управление ФСБ подняли по тревоге. Источники сообщают, что на трассе "Дон" (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдан приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". В Москве вводится план "Крепость" – это план по защите объектов МВД.

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    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, и что "предпринимаются все необходимые меры".

    Ранее в пятницу, 23 июня, в телеграм-канале группы "Конкорд" была опубликована "первая часть интервью" с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в котором он подверг резкой критике военно-политическое руководство РФ. Строго говоря, речь идет о видеозаписи монолога Пригожина, а не об интервью с ним. Пригожин заявляет на камеру, что с 2014 года Донбасс разворовывался людьми из администрации президента РФ, из ФСБ и олигархами (им упомянут бизнесмен Сергей Курченко). Владелец "Вагнера" заявляет, что действия ВСУ и украинских добровольческих соединений на востоке Украины не были причиной начала "специальной военной операции". Евгений Пригожин дал крайне негативную оценку боеспособности российской армии, особенно по части подготовки срочников. "Крупномасштабные военные действия такая армия вести не может", – заявил он, отметив, что и в Сирии никакого боевого опыта российские военные не приобрели. В этом выступлении Пригожин говорит о том, что "специальная военная операция" против Украины была "бездарно спланирована". "В первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат, погубил самую боеспособную часть армии", – заявляет Пригожин. При этом он призывает судить министра обороны РФ и называет Сергея Шойгу "психически больным" "трясущимся дедком". Возвращаясь к разговору о реальных целях "СВО", Пригожин говорит: "Война нужна была, чтобы кучка тварей поторжествовала и попиарилась... чтобы Шойгу получил маршала и вторую звезду героя". И далее: "Война нужна была олигархам – клану, который фактически управляет Россией". Он также заявляет, что целью войны было назначение президентом Украины Виктора Медведчука, называя его "падалью". Рассказывая о вывозе всего ценного с оккупированных территорий Украины, Пригожин заявляет: "Священная война превратилась в рэкет, в крысятничество". В этой записи Пригожин открыто и неоднократно говорит о том, что руководство минобороны РФ обманывает президента России Владимира Путина, рассказывая ему "небылицы" про успехи российской армии в Украине.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Июня 2023
    Пригожин обвинил российское военное ведомство в "ракетном ударе по лагерям ЧВК "Вагнер"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Июня 2023
    Пригожин выступил с заявлением о "СВО": "трясущийся дедок" Шойгу погубил самую боеспособную часть российской армии
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 Июня 2023
    Пригожин: 32 тысячи бывших заключенных вернулись с Донбасса в Россию
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