Неофициальные СМИ Дагестана сообщают о нападении на синагоги в Дербенте и Махачкале

Телеграм-каналы Дагестана сообщают о нападении на синагоги в Дербенте и Махачкале. По данным на 19:00, МВД Дагестана подтвердило нападение на синагогу только в Дербенте.

Источник в МВД Дагестана сообщил ТАСС: "Примерно в 18:00 [мск] в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется".

При этом телеграм-канал "112" сообщает о перестрелке между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов в Махачкале, а также публикует фотографию горящей местной синагоги. В других источниках сообщается, что пожар начался на третьем этаже здания. Нет информации, которая бы на данный момент подтверждала связь между перестрелкой и пожаром в синагоге.