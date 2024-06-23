В Пакистане толпа линчевала мужчину, заподозренного в сожжении Корана

Полиция Пакистана начала расследование по факту убийства толпой мужчины, заподозренного в осквернении Корана. Фигурантами по данному делу могут стать сотни человек. В больницы доставлены 11 пострадавших.

Турист из Пенджаба Мохаммад Исмаил был арестован полицией провинции Хайбер-Пахтунхва по подозрению в сожжении нескольких страниц священной для мусульман книги. Он был доставлен на полицейский участок в городе Мадьян.

Об этом сообщили в местных мечетях. Разъяренная толпа взяла участок штурмом и подожгла его. Сожжено также несколько полицейских машин. Подозреваемого отбили у полиции, вытащили из участка и линчевали, а тело сожгли.