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В Пакистане толпа линчевала мужчину, заподозренного в сожжении Корана

время публикации: 23 июня 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 12:07
В Пакистане толпа линчевала мужчину, заподозренного в сожжении Корана
AP Photo/Vincent Yu

Полиция Пакистана начала расследование по факту убийства толпой мужчины, заподозренного в осквернении Корана. Фигурантами по данному делу могут стать сотни человек. В больницы доставлены 11 пострадавших.

Турист из Пенджаба Мохаммад Исмаил был арестован полицией провинции Хайбер-Пахтунхва по подозрению в сожжении нескольких страниц священной для мусульман книги. Он был доставлен на полицейский участок в городе Мадьян.

Об этом сообщили в местных мечетях. Разъяренная толпа взяла участок штурмом и подожгла его. Сожжено также несколько полицейских машин. Подозреваемого отбили у полиции, вытащили из участка и линчевали, а тело сожгли.