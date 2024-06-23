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Запущенный с супер-яхты фейерверк вызвал лесной пожар в Греции

время публикации: 23 июня 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 21:33
Запущенный с супер-яхты фейерверк вызвал лесной пожар в Греции
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Греческая полиция арестовала 13 членов экипажа супер-яхты по подозрению, что запущенный с судна фейерверк стал причиной пожара, нанесшего значительный ущерб единственному лесу, расположенному на острове Идра.

Власти Греции не сообщают названия яхты или имена задержанных, однако согласно публикациям СМИ, речь идет о яхте Persephoni, аренда которой в летний сезон составляет около 270000 долларов в неделю. СМИ утверждают, что пассажиры судна, 17 граждан Казахстана, уже покинули Грецию.

Поскольку на острове нет дорог, тушение пожара проводилось при помощи вертолетов. Установить контроль над возгоранием пожарным удалось не без труда.

Инцидент вызвал возмущение в Греции, которая в летние месяцы сталкивается со все более тяжелыми пожарами. "Просто невероятно. Есть люди настолько безответственные, чтобы запускать фейерверки в сосновый лес", – заявил мэр города Идра Георгиос Кукудакис.