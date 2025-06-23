Белый дом: иранские запасы обогащенного урана уничтожены вместе с ядерными объектами

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что три объекта иранской ядерной программы, по которым был нанесен американский ракетно-бомбовый удар, полностью уничтожены.

Мы также в значительной степени уверены, что иранские запасы обогащенного урана находились на этих уничтоженных объектах. Если бы не были в этом уверены, президент не отдал бы приказ об атаке. Мы лишили Иран возможности угрожать миру ядерным оружием", – заявила она телеканалу ABС.

В интервью телеканалу Fox News представительница американской администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп, отдав приказ об атаке, предотвратил ядерную войну. Она также призвала иранцев к восстанию против режима аятолл.