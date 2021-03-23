По подозрению в причастности к бойне в Колорадо задержан Ахмад аль-Аливи Алисса

Начальник полиции города Болулдера, в котором днем ранее в супермаркете "Кинг Суперс" были убиты 10 человек, сообщил о задержании 21-летнего Ахмада аль-Аливи Алису, жителя Арвады. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени по 10 пунктам.

В полиции говорят, что задержанный большую часть своей жизни провел в США.

Издание Conan Daily https://conandaily.com/2021/03/23/ahmad-al-aliwi-alissa-biography-13-things-about-arvada-colorado-man/ пишет, что старший брат задержанного, Али Аливи Алисса описывает его как "неуравновешенного социопата" с манией преследования.

Издание также отмечает, что на своей странице в Facebook аль-Аливи Алисса часто писал о различных боевых искусствах, компьютерах и иногда упоминал ислам.