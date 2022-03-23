Израильский полевой госпиталь на западе Украины в первый день работы принял 50 пациентов

Израильский полевой госпиталь, открывшийся вчера в населенном пункте Мостиска Львовской области, за первый день работы принял 50 пациентов, трое из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба медицинского центра "Шиба".

Отметим, что вчера госпиталь работал неполный рабочий день, так как церемония открытия проходила в полдень.

Оборудование для госпиталя было доставлено из Израиля на прошлой неделе. Медики и обслуживающий персонал прибыли за несколько дней до открытия.

Мостиска находится недалеко от украинско-польской границы (в 66 км к западу от Львова), через этот населенный пункт проходит автотрасса Пшемысль-Львов-Киев.

Как сообщал минздрав Израиля, гуманитарная миссия "Кохав Меир", которую возглавляет военный медик, бригадный генерал Дуду Даган, ставит целью оказание медицинской помощи многочисленным беженцам, ожидается, что госпиталь будет работать около месяца. Миссия финансируется государством Израиль при содействии Фонда Шустермана.

Полевой госпиталь включает отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале работают лаборатории и рентгеновский кабинет. Для анализа будет использоваться система удаленного доступа к технологиям больницы "Шиба".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в недавнем интервью NEWSru.co.il, в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь и позаботьтесь, чтобы он не попал под обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", – заявил он.

Израильское правительство отмечает, что Израиль стал первым государством, развернувшим на территории Украины полевой госпиталь.