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В США найдена мертвой прокурор, ушедшая в отставку после прихода Трампа к власти

США
Прокуратура
Выборы в США
время публикации: 23 марта 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 08:55
В США найдена мертвой прокурор, ушедшая в отставку после прихода Трампа к власти
AP Photo/Mark Schiefelbein

В городе Александрия в американском штате Вирджиния найдена мертвой Джессика Абер, которая до января 2025 года занимала пост прокурора восточного округа штата и подала в отставку после инаугурации Дональда Трампа.

Абер была назначена на пост федерального прокурора в 2021 году президентом США Джо Байденом. В ее подчинении было около 300 сотрудников прокуратуры. Начато расследование обстоятельств смерти 43-летней женщины.

"Она была настоящим лидером, учителем и прокурором, а как человек она просто незаменима. Посмотрите, чего она достигла за короткое время пребывания в нашем мире. Ее профессионализм, благородство и компетентность были примером для всех нас", – сообщил преемник Абер Эрик Зиберт.

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