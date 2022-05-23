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В мире

Британская разведка: за три месяца в Украине Россия потеряла столько же военных, как за девять лет в Афганистане

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Британская разведка: за три месяца в Украине Россия потеряла столько же военных, как за девять лет в Афганистане
Генштаб ВСУ

Британские спецслужбы в своей ежедневной сводке сообщают, что за первые три месяца войны в Украине российская армия потеряла столько же военнослужащих, сколько потеряли советские вооруженные силы за девять лет войны в Афганистане.

Согласно сводке британской разведки, к таким потерям привела плохая тактическая подготовка на уровне отдельных подразделений, недостаточная поддержка с воздуха и повторяющиеся ошибки командования.

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Напомним, в середине мая министерство обороны Великобритании заявляло, что Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые были собраны в феврале для нападения на Украину.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Мая 2022
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 89-й день войны
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