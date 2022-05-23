ГРУ Украины: на Путина было совершено покушение

Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов сообщил, что несколько месяцев назад, вскоре после вторжения российских войск в Украину, на президента России Владимира Путина было совершено покушение.

По словам Буданова, покушение пытались осуществить некие "представители Кавказа".

Других подробностей о покушении на российского президента Буданов не сообщил.