ГРУ Украины: на Путина было совершено покушение
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Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов сообщил, что несколько месяцев назад, вскоре после вторжения российских войск в Украину, на президента России Владимира Путина было совершено покушение.
По словам Буданова, покушение пытались осуществить некие "представители Кавказа".
Других подробностей о покушении на российского президента Буданов не сообщил.
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