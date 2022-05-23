Президент Литвы отозвал полномочия посла в России с 1 июня

В понедельник, 23 мая, президент Литвы Гитанас Науседа подпсал декрет об отзыве де-юро полномочий посла в России Эйтвидаса Баярунаса.

"Полномочия посла по представлению правительства и с согласия парламентского комитета по внешней политике прекращаются 1 июня", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Посол Литвы в России в связи с войной в Украине был отозван из Москвы еще в апреле, и все это время находился в Литве. Он также исполнял обязанности посла в Узбекистане. 18 мая правительство Ливы решило направить президенту решение об отзыве его полномочий с 1 июня.