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Мир

В течение дня в Украине в результате атак армии РФ погибли не менее четырех мирных жителей

Война в Украине
время публикации: 23 мая 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 18:32
В течение дня в Украине в результате атак армии РФ погибли не менее четырех мирных жителей
Ukrainian Emergency Service via AP

В пятницу, 23 мая, российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одессы, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки погиб один работник порта. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В городе Чугуев Харьковской области в результате российской атаки погибла женщина. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар.

Также российская армия обстреляла Херсон, погибли два мирных жителя.

Мир
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