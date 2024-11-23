В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина и ранен мальчик

В Запорожском районе в результате российского авиаудара погиб 55-летний мужчина. Также сообщается, что во время обстрела города Запорожье был ранен 11-летний мальчик. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, российские войска нанесли 15 авиаударов – по Запорожью и нескольким селам области: Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

Кроме того, область была атакован 233 беспилотниками разной модификации. Всего за сутки, по его словам, российские военные 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области. В администрацию поступили 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.