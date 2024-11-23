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Мир

В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина и ранен мальчик

Война в Украине
время публикации: 23 ноября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 11:00
В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина
ГСЧС Украины

В Запорожском районе в результате российского авиаудара погиб 55-летний мужчина. Также сообщается, что во время обстрела города Запорожье был ранен 11-летний мальчик. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, российские войска нанесли 15 авиаударов – по Запорожью и нескольким селам области: Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

Кроме того, область была атакован 233 беспилотниками разной модификации. Всего за сутки, по его словам, российские военные 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области. В администрацию поступили 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Мир
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В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина