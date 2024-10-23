Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 973-й день войны

Министерство обороны РФ 23 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 973-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: "Анклав-Н" и "Буковель-АД". Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе: "Козак" и HMMWV производства США, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, три 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Золотая Балка, Камышаны Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).