СБУ объявила о раскрытии боевой группы российской разведки, готовившей захват власти в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что обезврежена боевая группа российской военной разведки, готовившая силовой захват власти в Одессе.

Заявлено, что задержаны руководитель этой группы (49-летний выходец из Крыма) и его помощник, изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

В сообщении СБУ отмечается, что после неудач армии РФ на фронте эта боевая группа "была переведена в режим ожидания и активирована только летом 2024 года, когда она получила секретные задания".

СБУ сообщает, что руководитель группы после аннексии Россией Крыма в 2014 году переехал в Одессу, где начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций. Официально они занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: готовили снайперов, разведчиков, связистов и других военных специалистов.