Жертвами взрыва и пожара на незаконном НПЗ в Нигерии стали более 50 человек
Власти Нигерии сообщают, что жертвами происшедшего в пятницу, 22 апреля, взрыва и пожара не незаконном нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке страны стали более 50 человек, передает NBC News.
Сведения о жертвах уточняются, их число может возрасти. Причина взрыва устанавливается.
Владелец предприятия скрылся, он объявлен в розыск.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 06 февраля 2022
Несколько выживших после взрыва на нигерийском нефтедобывающем судне
Несколько выживших после взрыва на нигерийском нефтедобывающем судне
// NEWSru.co.il // В мире // 02 июля 2019
Взрыв при попытке собрать разлившееся топливо в Нигерии: погибли десятки людей
Взрыв при попытке собрать разлившееся топливо в Нигерии: погибли десятки людей