Жертвами взрыва и пожара на незаконном НПЗ в Нигерии стали более 50 человек

Власти Нигерии сообщают, что жертвами происшедшего в пятницу, 22 апреля, взрыва и пожара не незаконном нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке страны стали более 50 человек, передает NBC News.

Сведения о жертвах уточняются, их число может возрасти. Причина взрыва устанавливается.

Владелец предприятия скрылся, он объявлен в розыск.