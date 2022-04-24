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NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 06:39

Жертвами взрыва и пожара на незаконном НПЗ в Нигерии стали более 50 человек

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Жертвами взрыва и пожара на незаконном НПЗ в Нигерии стали более 50 человек

Власти Нигерии сообщают, что жертвами происшедшего в пятницу, 22 апреля, взрыва и пожара не незаконном нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке страны стали более 50 человек, передает NBC News.

Сведения о жертвах уточняются, их число может возрасти. Причина взрыва устанавливается.

Владелец предприятия скрылся, он объявлен в розыск.


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