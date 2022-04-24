Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 14:52

"Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников

Как сообщает агентство "Интерфакс", 24 апреля на аэродроме польского города Жешув в 90 километрах от украинской границы, приземлились шесть американских транспортных самолетов.

Агентство полагает, что они доставили в Польшу военное оборудование и вооружения, предназначенные для украинской армии. Речь идет о транспортниках C-17A Globemaster, и грузовых Boeing-747. Три C-17A Globemaster прибыли в Жешув и 22-23 апреля.

21 апреля президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Она включает десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысяч единиц боеприпасов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:25 Великобритания передает Украине 20 артиллерийских самоходок AS-90
14:52 "Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников
13:09 В Ницце совершено нападение на священника
12:40 Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
11:20 Минобороны РФ представило новый отчет о действиях против Украины, не упомянув обстрел Одессы
10:36 Участник обороны Мариуполя: гражданские остаются в убежищах "Азовстали"
09:16 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 60-й день войны
09:12 Второй раунд выборов во Франции: у Ле Пен впервые есть шанс
09:01 ООН: около 5,2 млн беженцев покинули Украину после начала войны, многие вернулись. РФ: почти 1 млн из них на территории России
08:24 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 213 детей
Загрузка...