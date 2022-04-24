"Интерфакс": в Восточной Польше за сутки приземлились шесть американских транспортников

Как сообщает агентство "Интерфакс", 24 апреля на аэродроме польского города Жешув в 90 километрах от украинской границы, приземлились шесть американских транспортных самолетов.

Агентство полагает, что они доставили в Польшу военное оборудование и вооружения, предназначенные для украинской армии. Речь идет о транспортниках C-17A Globemaster, и грузовых Boeing-747. Три C-17A Globemaster прибыли в Жешув и 22-23 апреля.

21 апреля президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Она включает десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысяч единиц боеприпасов.